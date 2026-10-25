Spurs vor 120-Millionen-Deal? | Hoeneß ärgert Triple-Diskussion

Nächster XXL-Transfer für Tottenham geplant

Mit zwei Siegen in Serie hat Tottenham Hotspur die Abstiegsränge in der Premier League gerade erst verlassen, da plant der Klub bereits den nächsten XXL-Transfer für das kommende Wechselfenster zu Jahresbeginn. Laut ‚Caughtoffside‘ gelten die Spurs als Favorit im Rennen um Eli Junior Kroupi vom AFC Bournemouth. Der 20-jährige Mittelstürmer soll den Londonern dabei helfen, die schwache Chancenverwertung zu verbessern und in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, wäre ein Angebot von bis zu 120 Millionen Euro nötig, um die Cherries zu überzeugen, die nach mehreren teuren Abgängen in den vergangenen Jahren keinen Verkaufsdruck haben.

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Tottenham wiederum hat erst im Sommer 366 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben, die nahezu alle floppten. Im Winter soll nun nachgebessert werden. Auch der FC Arsenal ist an Kroupi dran, hat laut Bericht aber eher Außenseiterchancen: „Die Nord-Londoner könnten dem 20-Jährigen wahrscheinlich viel Geld bieten und ihm regelmäßige Einsatzzeiten garantieren – was bei Arsenal oder einem anderen Verein, der näher an der Tabellenspitze steht, möglicherweise nicht der Fall wäre.“

Titel nicht entscheidend

Uli Hoeneß findet die öffentliche Anspruchshaltung in Bezug auf den FC Bayern München deutlich überzogen. Im Interview mit der ‚Welt am Sonntag‘ betont der Aufsichtsrat und frühere Patriarch des FCB, dass nicht allein die Anzahl der gewonnenen Titel und Pokale darüber entscheiden, ob eine Saison erfolgreich ist. Zum einen müsse man auch immer die wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen im Blick behalten und zum anderen „kann so viel passieren – Sperren, Verletzungen. Wenn ich höre, wie Leute sagen: ‚Das Triple ist das einzige Ziel‘, dann ärgert mich das.“

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Wichtig sei für ihn gute, solide und nachhaltige Arbeit. „Wir haben eine andere Philosophie als Vereine, bei denen Geld keine Rolle spielt, bei denen Hedgefonds oder ganze Länder den Verein finanzieren“, so der 74-Jährige. „Wir haben mittlerweile mehr als 450.000 Mitglieder. Als ich 1979 zum FC Bayern kam, waren es 8000. Ein Drittel unserer Mitglieder konnte noch nie ein Spiel von uns im Stadion sehen, weil es immer ausverkauft ist, und dennoch wächst unsere Mitgliederzahl unaufhaltsam weiter. Das ist ein enormer Erfolg.“