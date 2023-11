Real: Zwangspause für Bellingham?

Real Madrid bangt vor dem nächsten Champions League-Spieltag um Topscorer Jude Bellingham (20). Der Ex-Dortmunder, der so furios in die Saison gestartet ist, hat nach Angaben von Trainer Carlo Ancelotti Probleme in der linken Schulter und muss sich einer Untersuchung unterziehen.

Bellingham hatte sich die Blessur am gestrigen Sonntagabend beim torlosen Unentschieden gegen Rayo Vallecano zugezogen. Ein Einsatz am Mittwoch gegen den SC Braga (21 Uhr) steht in den Sternen. Nach 13 Toren in 14 Partien ist der offensive Mittelfeldspieler schon jetzt unersetzlich.