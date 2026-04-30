Drei wichtige HSV-Entscheidungen gefallen

Polzin bleibt

Seit sechs Spielen ist der Hamburger SV sieglos, verlor zuletzt dreimal in Folge. Dennoch sitzt Merlin Polzin felsenfest im Sattel und soll den Klassenerhalt schaffen. „Die Frage, ob ich das dem Trainerteam zutraue, stellt sich für mich gar nicht. Sie arbeiten zu 100 Prozent akribisch und energetisch“, sagte HSV-Vorstand Eric Huwer zuletzt.

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Mehr noch: Laut ‚Sky‘ ist auch bereits klar, dass Polzin auch in der kommenden Saison den HSV anleiten wird. Auch eine Verlängerung über 2027 hinaus stehe zur Debatte. Volles Vertrauen also in den Aufstiegstrainer, der am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg den Klassenerhalt eintüten kann.

Krüger wird Sportvorständin

Schon gestern sickerte durch, dass der HSV einen neuen Sport-Boss gefunden hat. Heute folgten dann weitere Details zum Wechsel von Kathleen Krüger in die Hansestadt. Die 40-Jährige kommt laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ ablösefrei vom FC Bayern.

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In Hamburg soll sie „die strategische Entwicklung des Klubs vorantreiben und die Nachwuchsarbeit wirtschaftlich aufstellen“. Zudem werde Krüger die Transferstrategie vorgeben, die Umsetzung obliegt dann aber weiterhin Sportdirektor Claus Costa.

Keine Millionen für Downs

Die Leihe von Damion Downs (21) floppt bislang gewaltig: In elf Spielen gelang dem Stürmer keine Torbeteiligung. Daher ist es kaum verwunderlich, dass der HSV ‚Sky‘ zufolge entschieden hat, die Kaufoption über rund zehn Millionen Euro verstreichen zu lassen.

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Mehr noch: Der Bundesliga-15. werde auch keine Versuche unternehmen, Downs erneut auszuleihen oder die Ablöse herunterzuhandeln. Der US-Nationalspieler kehrt also erstmal zum FC Southampton zurück. Wie es für ihn weitergeht, ist völlig offen.