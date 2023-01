Durchbruch: Guilavogui vor VfB-Wechsel

Im Transferpoker um Josuha Guilavogui (32) steht die Entscheidung bevor. Wie ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, soll der Wechsel des französischen Sechsers zum VfB Stuttgart in dieser Woche über die Bühne gehen. Die Schwaben haben sich in puncto Ablösesumme bewegt und stehen nun vor dem Vollzug, heißt es.

Eine Million Euro forderte der VfL Wolfsburg von seinem Bundesliga-Konkurrenten, der ursprünglich auf einen ablösefreien Wechsel gehofft hatte. Anzunehmen, dass sich beide Seiten auf einen sechsstelligen Betrag verständigen. Das nötige Kleingeld könnte Stuttgart durch einen Verkauf des aktuell an den SCR Altach ausgeliehenen Alexis Tibidi (19) einstreichen. In diesem Fall bahnt sich ein Transfer zu ES Troyes an, der dem VfB zwei bis drei Millionen Euro einbringen würde.

