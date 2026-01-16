Menü Suche
Bedient sich Wolfsburg bei Juve?

von David Hamza - Quelle: Gazzetta dello Sport
Juan Cabal bejubelt ein Tor @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat ein Auge auf Linksverteidiger Juan Cabal (25) von Juventus Turin geworfen. Das berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Laut der italienischen Sportzeitung könnte zeitnah ein Angebot bei den Bianconeri eintreffen.

Cabal steht noch bis 2029 bei Juve unter Vertrag, im Sommer 2024 war er für rund 13 Millionen Euro von Hellas Verona nach Turin gekommen. Einsetzbar ist der kolumbianische Linksfuß nicht nur außen, sondern auch in der Innenverteidigung. In der Serie A sammelte er in dieser Saison nur etwas mehr als 160 Minuten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
