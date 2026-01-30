Menü Suche
Bruder war beim HSV: Werder verhandelt Ekdal-Transfer

Der SV Werder Bremen arbeitet kurz vor Ladenschluss doch noch an einem Transfer. Die Spur führt dabei in die Premier League.

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Hjalmar Ekdal im Zweikampf mit Mo Salah @Maxppp

Jetzt also doch. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als würde der SV Werder Bremen im Januar nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv werden. Durch die Verletzung von Amos Pieper (28) sieht sich Sportchef Clemens Fritz aber nun doch zum Handeln gezwungen: „Es steht aktuell noch nicht fest, wann wir mit Amos wieder rechnen können. Daher prüfen wir, ob wir eine Lösung auf dem Markt finden können“, so Fritz gegenüber der ‚Bild‘.

H. Ekdal Verteidiger - 27 Jahre Logo FC Burnley FC Burnley Schweden Schweden #18 Hjalmar Ekdal
Tore 0
Gespielte Spiele 16
Gehalt/Monat 101 K€

Die Lösung auf dem Markt könnte dabei Hjalmar Ekdal vom FC Burnley sein. Laut Fabrizio Romano ist der SVW an den 27-Jährigen mit einem Transfergesuch herangetreten. Die Verhandlungen sollen bereits laufen. Mögliche Konditionen sind noch nicht durchgesickert.

Der Schwede würde die in der Abwehrzentrale entstandene Lücke füllen und passt damit genau ins Profil. Beim abstiegsbedrohten Premier League-Klub kam der Bruder des ehemaligen Hamburgers Albin Ekdal (36) in 15 Spielen von Beginn an zum Einsatz. In diesem Kalenderjahr hat er seinen Stammplatz aber eingebüßt. Ein Wechsel könnte die logische Folge sein.

