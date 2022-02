Rangers – BVB: So spielt Dortmund

Für Borussia Dortmund steht im Glasgower Ibrox Park ab 21 Uhr die restliche Saison im internationalen Geschäft auf dem Spiel. Ohne den nach wie vor angeschlagenen Erling Haaland, der die Reise nach Schottland gar nicht erst mit antrat, muss der BVB gegen die Glasgow Rangers einen Zwei-Tore-Rückstand drehen.

Die Aufholjagd gehen die Schwarz-Gelben in einer 4-2-3-1 Grundordnung an. Nico Schulz erhält auf der linken Abwehrseite überraschend den Vorzug. In der Offensive kehrt Julian Brandt in die Startformation zurück.

So spielt der BVB