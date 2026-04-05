Menü Suche
Kommentar 14
Bundesliga

Baumann kommentiert Bayern-Gerüchte

von David Hamza - Quelle: Bild
Noah Atubolu und Oliver Baumann @Maxppp

Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann (35) lässt offen, ob er sich einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen könnte. Von der ‚Bild‘ auf das kolportierte Interesse der Münchner angesprochen sagt Baumann: „Oh wow, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das mache ich dann irgendwann – oder auch nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Manuel Neuer (40) seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wollen die Bayern einen erfahrenen Ersatzmann holen, während Jonas Urbig (22) als neue Nummer eins aufgebaut werden soll. Gerüchte kursieren auch um Daniel Heuer Fernandes (33) vom Hamburger SV.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (14)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
FC Bayern
Oliver Baumann

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
FC Bayern Logo FC Bayern München
Oliver Baumann Oliver Baumann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert