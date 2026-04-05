Baumann kommentiert Bayern-Gerüchte

Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann (35) lässt offen, ob er sich einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen könnte. Von der ‚Bild‘ auf das kolportierte Interesse der Münchner angesprochen sagt Baumann: „Oh wow, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das mache ich dann irgendwann – oder auch nicht.“

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Sollte Manuel Neuer (40) seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wollen die Bayern einen erfahrenen Ersatzmann holen, während Jonas Urbig (22) als neue Nummer eins aufgebaut werden soll. Gerüchte kursieren auch um Daniel Heuer Fernandes (33) vom Hamburger SV.