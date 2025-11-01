Menü Suche
Endrick-Transfer nächste Woche fix?

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Rodrygo, Endrick und Jude Bellingham im Training @Maxppp

Der Poker um Endrick nimmt Fahrt auf. Laut Fabrizio Romano soll in der nächsten Woche die finale Entscheidung fallen, ob Olympique Lyon den Zuschlag beim 19-jährigen Brasilianer von Real Madrid erhält.

Im Gespräch ist eine Leihe ohne Kaufoption. 4,5 Millionen Euro wären an Leihgebühr und Gehalt zu zahlen. Lyon ist Endricks favorisierte Wahl, die Franzosen haben aber mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

