La Liga
Endrick-Transfer nächste Woche fix?
@Maxppp
Der Poker um Endrick nimmt Fahrt auf. Laut Fabrizio Romano soll in der nächsten Woche die finale Entscheidung fallen, ob Olympique Lyon den Zuschlag beim 19-jährigen Brasilianer von Real Madrid erhält.
Unter der Anzeige geht's weiter
Im Gespräch ist eine Leihe ohne Kaufoption. 4,5 Millionen Euro wären an Leihgebühr und Gehalt zu zahlen. Lyon ist Endricks favorisierte Wahl, die Franzosen haben aber mit finanziellen Problemen zu kämpfen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden