Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Premier League

Nach Marokko-Rücktritt: Regragui in die Premier League?

von Fabian Ley - Quelle: FT-Info
Walid Regragui steht im Regen @Maxppp

Nach seinem Ausscheiden als marokkanischer Nationaltrainer könnte Walid Regragui zeitnah auf Vereinsebene tätig werden. Nach FT-Informationen hofft der 50-Jährige auf ein Engagement bei einem europäischen Team, erste Kontakte zu Klubs aus der Premier League und La Liga wurden bereits geknüpft. Angebote aus Saudi-Arabien hat Regragui abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem auf dramatische Art und Weise verlorenen Afrika-Cup-Finale gegen den Senegal (0:1) reichte der Marokkaner, der die Nordafrikaner bei der WM 2022 sensationell ins Halbfinale geführt hatte, Anfang Februar sein Rücktrittsgesuch ein. Die offizielle Trennungsmitteilung steht noch aus. Als Nachfolger wird nach FT-Informationen Mohamed Ouahbi übernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Marokko
Walid Regragui

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Marokko Flag Marokko
Walid Regragui Walid Regragui
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert