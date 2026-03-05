Nach Marokko-Rücktritt: Regragui in die Premier League?

Nach seinem Ausscheiden als marokkanischer Nationaltrainer könnte Walid Regragui zeitnah auf Vereinsebene tätig werden. Nach FT-Informationen hofft der 50-Jährige auf ein Engagement bei einem europäischen Team, erste Kontakte zu Klubs aus der Premier League und La Liga wurden bereits geknüpft. Angebote aus Saudi-Arabien hat Regragui abgelehnt.

Nach dem auf dramatische Art und Weise verlorenen Afrika-Cup-Finale gegen den Senegal (0:1) reichte der Marokkaner, der die Nordafrikaner bei der WM 2022 sensationell ins Halbfinale geführt hatte, Anfang Februar sein Rücktrittsgesuch ein. Die offizielle Trennungsmitteilung steht noch aus. Als Nachfolger wird nach FT-Informationen Mohamed Ouahbi übernehmen.