30-Millionen-Angebot: Sano beißt an

Steht Kaishu Sano (25) vor einem plötzlichen Abgang vom FSV Mainz 05? Die ‚Bild‘ berichtet von einem konkreten Vorstoß eines namentlich nicht genannten Premier League-Vereins, der den Mittelfeldmotor am heutigen Deadline Day unbedingt noch unter Vertrag nehmen wolle.

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Zudem sei bei den Rheinhessen ein Angebot im Bereich der 30 Millionen Euro inklusive hoher Weiterverkaufsbeteiligung eingetrudelt – das liegt noch weit unter den zuletzt geforderten 50 bis 60 Millionen, zumal die Mainzer den Dauerbrenner nach dem 27. August eigentlich nicht mehr abgeben wollten.

Sano selbst soll allerdings gerne nach England wechseln wollen. Zudem wird auf der Insel davon ausgegangen, „dass der Japaner dort aus verschiedenen Gründen keinen besseren Markt hat“. Es liegt jetzt also an Sportvorstand Christian Heidel, eine Entscheidung zu treffen.