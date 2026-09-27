Immanuel Pherai (25) lehnte nach Ende des Transferfensters mehrere Offerten aus dem Ausland ab. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ hatten Klubs aus Polen, der Türkei und Saudi-Arabien Interesse am Offensivspieler des Hamburger SV hinterlegt. Der Suriname empfand diese Ziele allerdings als unpassend für seine weitere Karriere.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pherai ist beim HSV außen vor und spielt aktuell für die U21 der Hamburger in der Regionalliga Nord. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 25-Jährige an die SV Elversberg verliehen und konnte dort einen Beitrag zum Aufstieg in die Bundesliga leisten. Die Elversberger zogen die Kaufoption für Pherai jedoch nicht. Nachverhandlungen blieben erfolglos.