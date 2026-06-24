Bruno Fernandes wird Manchester United in diesem Sommer nicht verlassen. Wie ‚Talksport‘ berichtet, plant der 31-Jährige, noch mindestens ein Jahr bei den Red Devils zu bleiben. Insbesondere Klubs aus Saudi-Arabien sollen zuletzt großes Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers bekundet haben.

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Fernandes steht in Manchester noch bis 2027 unter Vertrag, allerdings inklusive einer Option auf eine einjährige Ausweitung des Kontrakts. Für ausländische Vereine beinhaltet das Arbeitspapier des Portugiesen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro. Der Rechtsfuß war in der abgelaufenen Saison wieder der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive von United: Insgesamt 21 Tore legte der Kreativspieler vor und stellte somit einen neuen Premier League-Rekord auf.