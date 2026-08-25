M’gladbach: Deutliche Ansage an Neuhaus & Scally

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder hat sich zur Situation von Joe Scally (23) und Florian Neuhaus (29) geäußert. „Sie bleiben weiter vollberechtigte Lizenzspieler, wir respektieren ihre Verträge. Aber sie haben beide eine Laufzeit bis 2027 und müssen sich jetzt natürlich die Frage stellen: Wie richte ich mich aus? Ich an ihrer Stelle wäre auf jeden Fall unzufrieden“, wird der 50-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ deutlich.

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Am Wochenende fand sich das Gladbach-Duo in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Schott Mainz (5:0) nicht im Kader wieder. Beide Profis würden die Fohlen ein Jahr vor Vertragsende gerne von der Gehaltsliste streichen. Scally soll mit einem Engagement in der Premier League liebäugeln, um Neuhaus kursieren keinerlei konkretere Gerüchte. Schröder sagt: „Mal sehen, ob jetzt Bewegung reinkommt. Beide trainieren sehr gut mit, sind sie super Kerle und super Fußballer.“