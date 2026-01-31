Last Minute: Kömür vor 10-Millionen-Wechsel?

Beim FC Augsburg muss man sich kurz vor Transferschluss mit einem möglichen Abschied von Mert Kömür (20) auseinandersetzen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat Besiktas ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro beim FCA abgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besiktas‘ deutscher Sportdirektor Eduard Graf sei die treibende Kraft hinter den Bemühungen. In Augsburg wolle man nach dem heutigen Spiel gegen den FC St. Pauli eine Entscheidung treffen. Neben dem Klub aus Istanbul sollen auch italienische Vereine die Fühler ausstrecken.

Update (16:42 Uhr): Transferinsider Yagiz Sabuncuoglu berichtet, dass Besiktas die Offerte auf zehn Millionen plus zwei Millionen an Boni erhöht hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ ist der offensive Mittelfeldspieler mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden, rund 470 Ligaminuten stehen in dieser Saison zu Buche. Kömür steht bis 2029 beim FCA unter Vertrag.

2019 war er von 1860 München in die Augsburger Jugendabteilung gewechselt. In 46 Profieinsätzen kommt Kömür auf neun Scorerpunkte (fünf Tore, vier Assists), viermal lief er für die deutsche U21-Nationalmannschaft auf.