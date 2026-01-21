Besondere Klausel: Duranville verlässt morgen den BVB

Julien Duranville wickelt seinen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Basel ab. Wie ‚Sky‘ berichtet, fliegt der 19-jährige Flügelstürmer am morgigen Donnerstag in die Schweiz, der Flug sei bereits gebucht.

Die Details: Dem Bezahlsender zufolge handelt es sich um eine Leihe ohne Kaufoption, sehr wohl aber mit einer Besonderheit: Basel wird bei einem späteren Weiterverkauf von Duranville beträchtlich an der Ablöse beteiligt, heißt es. Gut möglich, dass zu diesem ungewöhnlichen Modell in Zukunft weitere Details durchsickern.

Duranville war vor drei Jahren für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zum BVB gekommen. Zurückgeworfen von zahlreichen Verletzungen konnte er sein fraglos großes Potenzial nie entfalten.

Die Tatsache, dass er in der laufenden Saison kein einziges Mal für die Profis ran durfte, bewegt den Dribbler nun zur Leihe nach Basel. Auch Bundesligisten wie Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach hatten zwischenzeitlich Interesse gezeigt. Duranvilles Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028.