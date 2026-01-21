Menü Suche
Kommentar 45
Bundesliga

Besondere Klausel: Duranville verlässt morgen den BVB

Bei der gestrigen 0:2-Niederlage bei Tottenham Hotspur stand Julien Duranville noch im Kader des BVB. Mittlerweile ist klar: Das war ziemlich sicher das letzte Mal für diese Saison.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Julien Duranville in der Halbzeitpause @Maxppp

Julien Duranville wickelt seinen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Basel ab. Wie ‚Sky‘ berichtet, fliegt der 19-jährige Flügelstürmer am morgigen Donnerstag in die Schweiz, der Flug sei bereits gebucht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Details: Dem Bezahlsender zufolge handelt es sich um eine Leihe ohne Kaufoption, sehr wohl aber mit einer Besonderheit: Basel wird bei einem späteren Weiterverkauf von Duranville beträchtlich an der Ablöse beteiligt, heißt es. Gut möglich, dass zu diesem ungewöhnlichen Modell in Zukunft weitere Details durchsickern.

Duranville war vor drei Jahren für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zum BVB gekommen. Zurückgeworfen von zahlreichen Verletzungen konnte er sein fraglos großes Potenzial nie entfalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Tatsache, dass er in der laufenden Saison kein einziges Mal für die Profis ran durfte, bewegt den Dribbler nun zur Leihe nach Basel. Auch Bundesligisten wie Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach hatten zwischenzeitlich Interesse gezeigt. Duranvilles Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (45)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
BVB
Basel
Julien Duranville

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Basel Logo Basel
Julien Duranville Julien Duranville
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert