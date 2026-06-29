Auch in der kommenden Saison darf Ferencvaros Budapest auf die Dienste von Krisztián Lisztes bauen. Eintracht Frankfurt hat bekanntgegeben, dass der 21-jährige Mittelfeldspieler für eine weitere Saison an den Hauptstadtklub aus Ungarn verliehen wird.

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Weiterhin viel Erfolg, Krisztián Lisztes! 🤞



Der 21-jährige Mittelfeldspieler wird auch in der kommenden Saison auf Leihbasis für den Ferencvárosi TC auflaufen.



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Die Leihe in der vergangenen Spielzeit verlief nicht besonders gut. Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen kam der junge Profi lediglich zu sieben Pflichtspieleinsätzen und knapp 100 Spielminuten. Das soll sich in der nächsten Saison ändern.