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Frankfurt verleiht Lisztes

von Dominik Schneider - Quelle: eintracht.com
1 min.
Krisztián Lisztes 2324.jpg @Maxppp

Auch in der kommenden Saison darf Ferencvaros Budapest auf die Dienste von Krisztián Lisztes bauen. Eintracht Frankfurt hat bekanntgegeben, dass der 21-jährige Mittelfeldspieler für eine weitere Saison an den Hauptstadtklub aus Ungarn verliehen wird.

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Die Leihe in der vergangenen Spielzeit verlief nicht besonders gut. Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen kam der junge Profi lediglich zu sieben Pflichtspieleinsätzen und knapp 100 Spielminuten. Das soll sich in der nächsten Saison ändern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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