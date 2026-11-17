Derry Scherhant vom SC Freiburg hat nach dem furiosen 5:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Montagabend tiefe Einblicke gewährt. Der Flügelstürmer plauderte aus dem Nähkästchen: „Vor ein paar Jahren hat man mir gesagt, dass ich es nicht schaffen kann zum Profi. Dann bin ich Profi geworden. Und dann hieß es trotzdem noch von einigen Leuten, es reicht nicht, es ist maximal Regionalliga für dich.“ Zur Einordnung: Scherhant wurde nicht in einem Leistungsnachwuchszentrum ausgebildet und wurde erst mit 21 Jahren in der zweiten Liga bei Hertha BSC zum Stammspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Scherhant weiter: „Es ist einfach unfassbar, dass ich jetzt hier stehen darf mit der Genugtuung, es den Leuten bewiesen zu haben.“ In seinem vierten Länderspiel erzielte der mittlerweile 24-Jährige den wunderschönen Führungstreffer und bereitete das 5:0 durch Brajan Gruda mit einem brachialen Pfostenschuss vor. Wie bei fünf weiteren DFB-Stars stand bei der FT-Benotung am Ende die Eins vor dem Komma.