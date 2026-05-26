Zwei neue Transferziele von Köln

21 Tore und elf Vorlagen in Liga drei beförderten Mika Schroers wohl auch ins Visier des 1. FC Köln. Der ‚Express‘ bringt den 1,81 Meter großen Mittelstürmer jedenfalls bei den Domstädtern ins Gespräch. Das regionale Boulevardblatt spekuliert, dass Schroers als Backup von Ragnar Ache (27) fungieren oder sogar gemeinsam mit ihm eine Doppel-Spitze bilden könnte.

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Schroers hatte die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach durchlaufen, ehe er 2024 zu Arminia Bielfeld wechselte. Im vergangenen Jahr verschlug es den früheren deutschen U-Nationalspieler nach Aachen. Schnell überzeugte er die Beteiligten von seinen Fähigkeiten.

Folgerichtig hat der Drittligist die Kaufoption über kolportierte 150.000 Euro gezogen. In den kommenden Wochen könnte Schroers aber mit einem deutlichen Transferplus weiterverkauft werden, neben dem FC strecken auch Energie Cottbus, Hansa Rostock, der VfL Bochum, der FC St. Pauli, der FC Zürich und der FC St. Gallen die Fühler aus.

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Verstärkung für das Mittelfeld

Doch auch auf anderen Positionen schauen sich die Bosse aus der Domstadt nach Neuzugängen um. ‚RTL‘ und ‚n-tv‘ bringt Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim mit den Geißböcken in Verbindung. Der 21-Jährige steht noch bis 2028 im Kraichgau unter Vertrag. In der gerade beendeten Spielzeit lief der gebürtige Offenburger für Holstein Kiel in der 2. Bundesliga auf.

Wie konkret die Bemühungen des Tabellen-14. der Saison 2025/26 derzeit ausfallen, bleibt allerdings offen. Da Tohumcu im Trikot der Störche durchaus zu überzeugen wusste, dürften neben den Kölnern auch andere Klubs beobachten, wie sich die Situation um den U21-Nationalspieler entwickelt.

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Viele spannende Namen

Derweil beschäftigen sich die Kölner dieser Tage mit zahlreichen weiteren Personalien. Die Verpflichtung von Flügelflitzer David Martínez (20/LAFC) soll schon fix sein, gehandelt werden zudem Linksverteidiger Hennes Behrens (21/1. FC Heidenheim), Rechtsaußen Amario Cozier-Duberry (20/Bolton Wanderers) oder Sechser Salih Özcan (28/BVB).