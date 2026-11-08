FC Bayern: War es das für Neuer?

Dieses Kalenderjahr ist für Manuel Neuer gelaufen. Der Bayern-Keeper zog sich beim gestrigen 2:1-Sieg über den FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu und fällt je nach Heilungsverlauf sechs bis zwölf Wochen aus. Findet er dann nochmal zu alter Stärke zurück?

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Der Blick in Neuers Verletzungsakte stimmt nicht gerade optimistisch. In den vergangenen Jahren war der fünffache Welttorhüter regelmäßig zum Zuschauen verdammt. Zudem wird es für den 40-Jährigen mit zunehmendem Alter immer schwieriger, sich wieder zurückzukämpfen.

Bleibt Urbig im Tor?

Gleichzeitig steht in Jonas Urbig (23) der designierte Nachfolger längst in den Startlöchern. Der Youngster kam in der laufenden Spielzeit schon achtmal zum Einsatz und darf sich nun über einen längeren Zeitraum beweisen.

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Es stellt sich die Frage, ob anschließend ein erneuter Torwartwechsel sinnvoll wäre. Das wird einerseits von Urbigs Leistungen und andererseits von Neuers Rehabilitation abhängen. Neuer selbst zeigt sich zumindest kämpferisch, verkündet via Instagram: „Ich habe das schon einmal durchgemacht und werde auch diese Situation meistern.“

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Wird Manuel Neuer nochmal als Nummer eins beim FC Bayern zurückkehren? Ja, ihm gelingt erneut das Comeback Nein, von dieser Verletzung wird sich Neuer nicht erholen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Unabhängig davon zeichnet sich ziemlich deutlich ab, dass der 128-fache deutsche Nationalspieler seine Karriere im Anschluss an die Saison mit Vertragsablauf beenden wird. Wie viele Bayern-Einsätze bis dato hinzukommen, bleibt abzuwarten.