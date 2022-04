Ten Hag verrät: Bedingungen für United & keine Angst vor Stars

Ralf Rangnick wird dieser Tage nicht müde zu betonen, in welch katastrophalem Zustand sich Manchester United befindet. Für den aktuellen Interimstrainer und baldigen Klubberater steht fest, dass nur ein rigoroser Umbruch den englischen Rekordmeister retten kann. Eine „Operation am offenen Herzen“ sei vonnöten, wie es der 63-Jährige auf der gestrigen Pressekonferenz formulierte.

Als Chefchirurg ist Erik ten Hag auserkoren. Am Donnerstag verkündeten die Red Devils die Verpflichtung des Trainers von Ajax Amsterdam. Der 52-Jährige soll United zurück zu altem Glanz verhelfen und wird dafür offenbar mit Kompetenzen ausgestattet, die über reine Trainer-Aufgaben hinausgehen.

Mitspracherecht bei Transfers

„Ich stelle Forderungen, bevor ich bei einem Klub unterschreibe. Wenn der Klub diese nicht erfüllen will, nehme ich den Job nicht an“, erklärt ten Hag im Interview mit dem niederländischen ‚Trouw‘, „ich bin der Verantwortliche und derjenige, der an den Ergebnissen gemessen wird. Ich will kein Einzelherrscher sein, ich werde im Team arbeiten, aber bei Transfers ein Mitspracherecht zu haben, ist eine Grundvoraussetzung für mich.“

Dieses Mitspracherecht wird ten Hag umfangreich nutzen können. Englische Medien berichteten bereits, dass United im Sommer ein Transferbudget von 120 Millionen Euro zur Verfügung steht. Mehrere Stars stehen auf dem Zettel – möglicherweise auch Ryan Gravenberch (19) und Noussair Mazraoui (24), die eigentlich zum FC Bayern wechseln sollen.

Umgang mit Ronaldo & Co.

Angst vor großen Namen hat ten Hag, der in seiner Trainerkarriere bislang nicht mit Superstars zusammenarbeiten musste, nicht. Ob er mit den Cristiano Ronaldos dieser Welt umgehen könne, möchte ‚Trouw‘ wissen.

„Ich denke, das kann ich, aber ich werde mir selbst treu bleiben“, so ten Hag, „ich werde meine Vision nicht verändern. Ich werde ihnen ihre Aufgaben erklären und wer sich nicht an diese hält, wir das von mir zu hören bekommen – egal, wer es ist.“ Ob Ronaldo aber überhaupt Teil des United-Kaders für die kommende Saison sein wird, ist noch unklar. Abschiedsgerüchte um den 37-jährigen Portugiesen halten sich hartnäckig, wurden bislang aber nicht konkret.