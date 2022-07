City mit Haaland: Holt Guardiola jetzt den Henkelpott?

In der kommenden Saison soll es endlich so weit sein. Pep Guardiola will unbedingt mit Manchester City die Champions League gewinnen. Im vergangenen Jahr waren die Citizens nah dran, musste sich jedoch im Halbfinale dem späteren Finalsieger Real Madrid geschlagen geben.

Angriff aufgepäppelt

Um dem Ziel ein Stück näher zu kommen, verpflichteten die Skyblues Erling Haaland von Borussia Dortmund. Der norwegische Sturmtank kostete 60 Millionen Euro, wurde allerdings von halb Europa gejagt. Am Ende entschied sich der 22-Jährige für den Ex-Klub seines Vaters Alf-Inge.

Um Haaland in seiner ersten Saison auf der Insel ein wenig den Rücken freizuhalten, holte City gleich einen Ersatzmann hinzu. Julián Álvarez wechselte bereits im vergangenen Winter von River Plate nach Manchester, verbrachte den Rest der Saison aber per Leihe bei seinem Ausbildungsklub.

Kaum Neuzugänge

Ansonsten hielten die wirtschaftlich sehr gut aufgestellten Engländer die Füße auf dem Transfermarkt noch verhältnismäßig still. Knapp 50 Millionen Euro flossen an Leeds United, damit Kalvin Phillips (26) künftig für das Heimteam im Etihad Stadion aufläuft. Der englische Nationalspieler wird in die Startelf drängen, ansonsten aber auch die Rolle des Backup für Rodri einnehmen.

Stefan Ortega kam von Arminia Bielefeld zum amtierenden Premier League-Meister. Der 29-Jährige wird die Nummer zwei hinter Ederson (28) und darf sich Hoffnung auf Einsätze in den beiden Pokalwettbewerben machen.

System bleibt gleich

Von der 4-3-3 Grundformation wird Guardiola nicht abrücken. Das ließ sich auch bei der Generalprobe im Community Shield gegen den FC Liverpool (1:3) erkennen. Die Statik des Spiels hat sich durch die Hereinnahme von Haaland allerdings verändert. Der Norweger drängt stehts in die Tiefe und hatte zuweilen auch Probleme, sich in das Kombinationsspiel der Skyblues einzubinden.

Haaland ist und bleibt ein Abschlussspieler, der im Strafraum des Gegners für eine unfassbare Gefahr sorgt. Ein Filigrantechniker wird aus dem 1,95 Meter großen Skandinavier aber nicht mehr. Und genau deshalb wird sich auch das Spiel von City auf den neuen Torjäger ausrichten müssen, um in der Königsklasse endlich den ganz großen Coup landen zu können.

Linksverteidiger soll kommen

Links hinten drückt der Schuh aber noch ein bisschen. Der Abgang von Oleksandr Zinchenko zum FC Arsenal reißt eine Lücke im Team von Guardiola. Die Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion für einen Transfer von Marc Cucurella (24) liegen aktuell wohl auf Eis. Als Alternative wurden zuletzt Borna Sosa (24) vom VfB Stuttgart und Alejandro Grimaldo (26) von Benfica genannt.

