Abschiedsgerüchte: Higuaín äußert sich

Gonzalo Higuaín will sich nicht in die Karten schauen lassen. Nachdem der 32-Jährige in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Abschied von Juventus Turin und unter anderem einer Rückkehr zu seinem Heimatklub River Plate in Verbindung gebracht wurde, äußert sich der Argentinier nun gegenüber ‚TyC Sports‘.

„River ist ein Klub, der mir alles gegeben hat. Es war der Klub, der mich zu Real Madrid hat ziehen lassen, als sie mich kaufen wollten, aber im Moment weiß ich nicht, was in Zukunft passieren wird. Ich bin mit meinem Kopf in Turin“, erklärt Higuaín. Sein Vertrag bei Juve läuft noch bis 2021.