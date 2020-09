Mbappé, Haaland und Co: Real plant Mega-Sommer 2021

Fast 70 Millionen Euro erwirtschaftete Real Madrid bereits in diesem Sommer mit Verkäufen. Dass der spanische Rekordmeister zum Verkaufsverein verkommt, muss allerdings nicht befürchtet werden. Vielmehr sind die Königlichen in diesem Sommer ein Sparverein.

Der Überschuss soll nämlich auf die hohe Kante gelegt werden, um im kommenden Jahr im großen Stil auf Shoppingtour gehen zu können. Laut der spanischen Tageszeitung ‚ABC‘ genießen drei Namen absolute Priorität: Neben Erling Haaland (20) und Eduardo Camavinga (17) vor allem Kylian Mbappé (21).

Die beiden Erstgenannten sind als Nachfolger für Karim Benzema (32) respektive Casemiro (28) eingeplant. Haaland hätte Florentino Pérez am liebsten schon in diesem Jahr bei Borussia Dortmund losgeeist und nach Madrid gelotst, der Real-Präsident will das ausgezeichnete Verhältnisse zu Spezi Hans-Joachim Watzke aber nicht überstrapazieren und hält deshalb bis kommendes Jahr die Füße still.

Leonardo bestätigt Camavinga-Interesse

Camavinga galt vor der Corona-Krise als absoluter Wunschspieler im Bernabéu. Nach der ersten Welle, die die spanische Hauptstadt besonders hart traf, muss auch Real kleinere Brötchen backen. Im kommenden Jahr soll der Mittelfeldspieler aber den Weg von Stade Rennes nach Madrid einschlagen.

Konkurrenz bekommt der 13-malige Champions League-Sieger aber von Paris St. Germain. „Sein Preis betrug 90 Millionen Euro, heute viel weniger wegen COVID-19. Er ist ein Spieler, den wir beobachten“, stellt PSG-Sportdirektor Leonardo in der ‚Canal+‘-Sendung ‚Canal Football Club‘ klar.

Wunschspieler Nummer eins ist Mbappé

Priorität genießt aber ohnehin die Verpflichtung von Mbappé. Pérez weiß, dass der französische Superstar in diesem Jahr keine Wechselfreigabe erhalten wird. Im kommenden Sommer könnte die Welt aber anders aussehen, da der Vertrag 2022 ausläuft. Dreimal soll PSG bereits versucht haben, den Kontrakt zu verlängern.

Gelockt wurde unter anderem mit einer Gehaltserhöhung, die Mbappé in die Sphären von Neymar bugsieren würde. Der 21-jährige Stürmer lehnte aber jeweils ab. Real will den Superstar mit der sportlichen Perspektive ködern. Immerhin wäre er nicht der erste Spieler, der sich den Traum vom Ballon d’Or im weißen Trikot der Königlichen erfüllen würde.