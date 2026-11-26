Wirtz bringt Kritiker zum Schweigen

Nach einem schweren ersten Jahr kommt Florian Wirtz beim FC Liverpool immer mehr in Fahrt und knüpft an alte Leverkusener Zeiten an. Das honoriert auch die sonst so kritische englische Presse, die sich nach der erneuten Glanzleistung des deutschen Nationalspielers beim 3:0-Erfolg der Reds gegen einen sehr formstarken FC Brügge fast überschwänglich zeigt. „Florian Wirtz ist derzeit nicht zu bremsen“, schreibt ‚The Athletic‘ und attestiert, dass „der Aufschwung des deutschen Nationalspielers unvermindert anhält“. Die ‚Sun‘ berichtet von „Wirtz‘ beeindruckender Rückkehr zu alter Stärke“.

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„Vor allem Wirtz war während seiner Zeit beim Verein nie weit von Kritik entfernt, doch er bringt seine Zweifler Woche für Woche zum Schweigen“, stellt die ‚Daily Mail‘ fest. Auch das Fanmedium ‚Liverpool Echo‘ lobt Wirtz, der in den vergangenen fünf Pflichtspielen für Liverpool und die deutsche Nationalmannschaft auf starke acht Torbeteiligungen kam, für seine couragierte Leistung gegen Brügge: „Er agierte mit großem Einsatz hinter Isak und war stets als Erster am zweiten Ball, den er gut verwertete. Er sicherte den Ballbesitz zeitweise hervorragend und verwandelte das zweite Tor souverän.“ So kann es – nicht zuletzt aus der Sicht von Bundestrainer Jürgen Klopp – gerne weitergehen.

Wird der City-Scheich zum Verkauf gezwungen?

Kurz vor Jahresende zieht sich die Schlinge im Finanzskandal um Manchester City langsam zu. Mit einer Entscheidung im Berufungsprozess ist in wenigen Wochen zu rechnen. Immer mehr Berichte und Expertenanalysen deuten klar auf eine Bestätigung des Urteils und härteste Sanktionen für die Skyblues hin. Die angespannte Lage macht offenbar auch vor dem Team nicht halt, das nur eins der vergangenen fünf Pflichtspiele gewinnen konnte. Für Aufsehen sorgte nun eine Anhörung des Vorsitzenden der Independent Football Regulator (IFR) David Kogan vor dem britischen Abgeordnetenhaus. Dieser stellte laut ‚The Athletic‘ klar, dass die Aufsichtsbehörde „den Mut“ habe, die Eigentümer von Manchester City notfalls zum Verkauf des Vereins zu zwingen.

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Kogan erinnerte daran, dass das IFR Eigentümer, Direktoren und Führungskräfte vom Profifußball ausschließen kann, wenn ihnen Unehrlichkeit nachgewiesen wird, und versicherte, dass weder er noch seine Organisation sich jemals von politischen Sensibilitäten oder der Größe des betroffenen Vereins einschüchtern lassen würden: „Wir haben nicht all diese Zeit und Energie in den Aufbau dieser Behörde gesteckt, um sie bei der ersten Bewährungsprobe zu untergraben.“ Als ungeeignet eingestufte Eigentümer könnten rechtlich dazu gezwungen werden, den Verein zu verkaufen. Im Falle einer Weigerung könnte die Aufsichtsbehörde einen Dritten damit beauftragen. Neben den Bossen um Scheich Mansour bin Zayid Al Nahyan könnte auch Erling Haaland (26) vor einem baldigen Abschied stehen. Laut ‚El Nacional‘ denkt der Norweger angesichts der drohenden Sanktionen „ernsthaft über eine Zukunft außerhalb von Manchester City nach“ und hat den FC Barcelona als eines der attraktivsten Ziele auserkoren.