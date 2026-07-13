BVB: Kovac hat keine Priorität

Die Vertragsgespräche zwischen Borussia Dortmund und Cheftrainer Niko Kovac lassen weiter auf sich warten. Wie BVB-CEO Carsten Cramer dem ‚kicker‘ erklärt, sind beide Parteien jedoch entspannt: „Wir werden genau wie im letzten Jahr rechtzeitig die Gespräche aufnehmen. Das war während der sieben Wochen Urlaub nicht die vorrangige Aufgabe. Niko hat auch nicht permanent WhatsApps geschrieben oder seinen Berater vorgeschickt, der ist auch tiefenentspannt. Alles zu seiner Zeit.“

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Zweifel an einer Fortführung der Zusammenarbeit bestehen jedoch aktuell nicht. Der 54-jährige Coach wird seinen bis 2027 laufenden Vertrag mit ziemlicher Sicherheit verlängern. „Wir sind noch dabei, die Mannschaft final zu bauen. Dann gehen wir in die Vorbereitung. Die Grundaussage bleibt: Wir sind mit Niko super zufrieden“, stellt Cramer klar.