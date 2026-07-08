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Bundesliga

Überraschende Kehrtwende bei Saibari?

von Lukas Weinstock - Quelle: Al Mountakhab
Ismael Saibari schießt den Ball in die Maschen @Maxppp

Kann Marokko früher als erwartet auf die Dienste von Ismael Saibari zurückgreifen? Der marokkanischen Zeitung ‚Al Mountakhab‘ zufolge hat sich der 25-Jährige lediglich eine kleine Muskelzerrung zugezogen. Daher herrsche im Kreise der Mannschaft Optimismus, dass der Offensivakteur im morgigen Viertelfinale gegen Frankreich (22 Uhr) mitwirken kann.

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Aktuell absolviere Saibari ein spezielles Behandlungs- und Rehabilitationsprogramm, um die Genesung schnellstmöglich voranzutreiben. Der 55 Millionen Euro teure Neuzugang des FC Bayern musste im Achtelfinale gegen Kanda (3:0) verletzungsbedingt ausgewechselt werden, sogar eine mehrwöchige Ausfallzeit stand im Raum. Allem Anschein nach hat es den Rechtsfuß aber doch nicht so schlimm erwischt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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