Füllkrug-Deal „kann klappen“

Beim SV Werder Bremen macht man sich Hoffnungen auf eine Zusammenarbeit mit Niclas Füllkrug (33) über den Sommer hinaus. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Vorstandschef Klaus Filbry: „Natürlich spielt mit West Ham noch eine dritte wichtige Partei mit. Auch die Ligazugehörigkeit spielt am Ende eine Rolle. Aber ich bin trotzdem vorsichtig positiv gestimmt, dass es am Ende mit einer Verpflichtung klappen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Grün-Weißen haben Füllkrug Mitte August von West Ham United ausgeliehen. An der Weser schlägt der Mittelstürmer voll ein, hat sich als aktuell bester Torschütze der Bundesliga sogar zurück ins DFB-Team geschossen. Ob sich Werder am Ende einen festen Transfer leisten kann? Filbry bleibt optimistisch: „Er fühlt sich hier extrem wohl. Er hat seine Familie in der Nähe, einen Verein, der ihm viel bedeutet, und auch eine Physio-Abteilung, die ihn bestens kennt.“