Interesse aus Manchester: Coman bezieht klar Stellung

Wer hätte das vor der Saison gedacht? Von sämtlichen Luxusvarianten auf den offensiven Außenbahnen erweist sich Kingsley Coman beim FC Bayern als große Konstante. Anders als Leroy Sané (24) und auch Serge Gnabry (25) wartet der Franzose seit Saisonbeginn durchgehend mit überzeugenden Leistungen auf.

Dabei stand Comans Bayern-Zukunft im Sommer kurz auf der Kippe. Manchester City warb heftig um den schnellen und wendigen Rechtsfuß, scheiterte nach FT-Infos aber sehr früh an einem kategorischen „nein“ der Bayern. „Zu wissen, dass gute Teams an mir interessiert sind, ist gut, das gibt mir zusätzliches Vertrauen“, räumt Coman nun im Interview mit der ‚Sport Bild‘ ein, stellt jedoch im gleichen Atemzug klar: „Aber ich habe hier einen Vertrag bis 2023, ich denke nur an Bayern. Es ist alles gut, ich bin glücklich.“

Coman dachte an Wechsel

Im Sommer, das räumt Coman ein, seien seine Gedankengänge – auch wegen der Verpflichtung von Sané – noch andere gewesen: „Ich hatte das Gefühl, dass ich seltener zum Einsatz kommen könnte. Ich bin 24, das ist ein Alter, in dem ich spielen muss. Meine Befürchtung hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.“

Mittlerweile hat Karl-Heinz Rummenigge auch noch einmal verbal unterstrichen, dass Coman unverkäuflich ist. Mit einer Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags werde man sich dann „zum gegebenen Zeitpunkt befassen“, so der Bayern-Boss. Zieht man Comans aktuellen Status im Team zurate, dürften die Chancen auf eine zügige Einigung nicht schlecht stehen.