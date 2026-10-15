Martínez äußert sich nach Interview-Eklat

Lisandro Martínez (28) von Manchester United hat sich nach seinem aufsehenerregenden Interview zur Situation geäußert. „Heute habe ich mich mit der Vereinsführung und dem Trainer getroffen. Es war ein sehr positives Gespräch, in dem wir unsere Ansichten austauschen und offen über das sprechen konnten, was nach dem Spiel passiert ist“, verlautbart der Innenverteidiger, dem unabhängig davon interne Sanktionen drohen, über seine Kanäle.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Kritik an der Personalpolitik sei aufgrund der sportlichen Ausnahmesituation und aus der Emotion heraus getätigt worden: „Jeder weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Mensch bin und dass ich Fußball mit großer Intensität lebe. Die Frustration über die Niederlage hat mich dazu gebracht, meine Gefühle zu äußern, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, die vielleicht nicht die richtigen waren, und dafür möchte ich mich entschuldigen.“ Offen bleibt, was diese späte Einsicht für Martínez‘ Zukunft bedeutet. Der Vertrag des Linksfußes läuft aus, von der vorher vereinbarten Verlängerungsoption wollen die Red Devils nach aktuellem Stand keinen Gebrauch machen.