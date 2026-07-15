U19-Vizeuropameister Mirza Catovic sieht keine Profiperspektive beim VfB Stuttgart und pocht daher auf einen Transfer. Laut der ‚Bild‘ will der talentierte Sechser die Schwaben „unbedingt“ verlassen, da die Konkurrenz im Zentrum zu groß sei. In der vergangenen Saison spielte Catovic in der Regel im Drittligateam der Schwaben.

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Im Winter stand Catovic vor dem Wechsel zu RB Salzburg. Da der VfB die Freigabe allerdings zu spät erteilt hatte, kam der 3,5 Millionen Euro schwere Transfer nicht zustande. Wie damals sei auch jetzt RB sowie die TSG Hoffenheim an Catovic dran, außerdem gebe es Optionen in Belgien und Italien. Im Mai brachte ‚Sky‘ den 19-Jährigen auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung.