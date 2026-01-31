Fehltritt enthüllt: Amoura noch bis Montag weg?

Schon vor der Pleite beim 1. FC Köln am Freitagabend herrschte beim VfL Wolfsburg schlechte Laune. Toptorschütze Mohamed Amoura fehlte im Aufgebot – „aus disziplinarischen Gründen“, wie es hieß. Laut der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ brach der Algerier gefrustet das Mittwochstraining ab, da er im Abschlussspiel zur B-Elf gehört hatte.

Trainer Daniel Bauer erklärte dazu: „Am Montag wird er wieder Vollgas geben im Training und sich wieder anbieten und wieder um seinen Platz kämpfen.“ Doch hat Amoura dazu wirklich Gelegenheit? Bis Montagabend könnte der 25-Jährige schließlich auch noch den Klub wechseln, dann schließt das Transferfenster seine Pforten.

Entsprechende Gerüchte gibt es. Der Journalist Nabil Djellit bringt Amoura mit einem Wechsel in die Premier League zu Leeds United in Verbindung, ordnet aber gleichzeitig ein, dass das wohl nicht das wahrscheinlichste Szenario ist. Schließlich besitzt der pfeilschnelle Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2029. Amoura spielt seit 2024 in Wolfsburg, kostete insgesamt knapp 18 Millionen Euro Ablöse.

Wolfsburg-Boss kündigt Transfers an

Gesichert scheint dagegen, dass es kurzfristig noch Transferbewegungen beim VfL geben wird. Geschäftsführer Peter Christiansen sagte gestern Abend bei ‚Sky‘ dazu: „Ja, das glaube ich.“ Sowohl Zu- als auch Abgänge seien möglich. Als Abgangskandidaten galten eigentlich Abwehrkante Denis Vavro (29), Sechser Vini Souza (25) und Flügelflitzer Patrick Wimmer (24). Doch alle drei standen gestern in der Wölfe-Startelf, werden also offenbar doch noch gebraucht.

Die Baustellen:

Innenverteidigung: Für den englischen U21-Europameister Charlie Cresswell (23) schnürten die Wölfe ein Gesamtpaket von 23 Millionen Euro, überzeugten den FC Toulouse damit aber nicht von einem Verkauf. Daher blickt man sich nach Alternativen um. Im Gespräch: Das Ajax-Duo Ko Itakura (29) und Josip Sutalo (25) sowie die Bundesliga-Verteidiger Jeanuël Belocian (20/Bayer Leverkusen) und Danilho Doekhi (27/Union Berlin).

Offensive: Unabhängig von Amouras Zukunft will Wolfsburg auch vorne nochmal nachlegen. Bei Jhon Durán (22/Fenerbahce) geht man wohl leer aus. Nach FT-Infos schauen Christiansen und Co. genau wie Borussia Dortmund bei Ian Subiabre (19/River Plate) genau hin, der Argentinier ist aber eigentlich eher ein Thema für den Sommer. Ebenfalls in Wolfsburg gehandelt: Stürmer Troy Parrott (23/AZ Alkmaar).