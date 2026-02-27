Sollten die Rahmenbedingungen stimmen, könnte Nnamdi Collins im Sommer den nächsten Karriereschritt gehen. Zahlreiche Klubs aus der Premier League wurden jüngst mit dem Abwehrspieler in Verbindung gebracht, der in der Vergangenheit keinen Hehl daraus machte, der englischen Topliga einiges abgewinnen zu können.

Und auch Eintracht Frankfurt scheint verkaufsbereit, sofern einer der Interessenten die richtige Ablöse auf den Tisch liegt. Laut dem Portal ‚Absolut Fussball‘ ruft die Eintracht 35 bis 40 Millionen Euro für Collins auf.

Der 22-Jährige ist noch bis 2030 an die Frankfurter gebunden. Über eine Ausstiegsklausel verfügt er nicht. Seit 2023 schnürt der gebürtige Düsseldorfer seine Schuhe für die Eintracht, der seitdem in 60 Pflichtspielen auf dem Platz stand. Sollte Collins seinen Klub im Sommer verlassen, winkt ein saftiges Transferplus: Die SGE hatte vor zweieinhalb Jahren nur eine knappe Million an Borussia Dortmund gezahlt.