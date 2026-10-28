BVB-Star endlich auf dem Vormarsch

Beim knappen 3:2-Erfolg von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen am Dienstagabend war Carney Chukwuemeka (23) einer der Protagonisten. Der Mittelfeldspieler agierte in offensiver Rolle und lieferte vor allem eine überzeugende erste Halbzeit, in der die Schwarz-Gelben dem Gegner aus dem Norden mit großer Spielfreude und starkem Gegenpressing kaum Luft zum Atmen ließen.

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Per sehenswertem Direktschuss gelang dem Österreicher in der 17. Minute der Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Eigentlich hätte Chukwuemeka – und nicht Landsmann Marcel Sabitzer (32) – zum Pokalhelden avancieren müssen. Doch der Rechtsfuß vertändelte den Ball nach einem Doppelpass mit Serhou Guirassy (30) freistehend vor Werder-Keeper Karl Hein (24) und vergab so in der 56. Minute die Riesenchance auf die Vorentscheidung.

Und auch wenn der BVB in der zweiten Halbzeit das Spiel beinahe noch komplett aus der Hand gab und Chukwuemeka so fast die tragische Figur geworden wäre, machte seine Leistung Lust auf mehr. Der neunfache ÖFB-Nationalspieler, in seiner BVB-Zeit immer wieder von Verletzungen und Fitnessrückständen geplagt, zeigte das große Potenzial, das ihn ihm steckt und die Dortmunder im Sommer 2025 dazu veranlasste, 20 Millionen Euro an den FC Chelsea zu zahlen.

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Unterschiedsspieler Chukwuemeka?

Dafür heimste er auch ein Lob von seinem Trainer ein. Niko Kovac sagte im Anschluss an das Pokaldrama auf der Pressekonferenz über seinen Schützling: „Er hat schon in Baku (beim 2:1-Sieg gegen Sabah FK in der Champions League, Anm. d. Red.) sehr gut gespielt und kommt immer besser in Schuss. Er kann mit dem Ball den Unterschied machen und seine Mitspieler in gute Positionen bringen.“

Noch ist Chukwuemeka aber nicht bei 100 Prozent und in der Lage, über die volle Spielzeit auf konstant hohem Niveau zu performen. „Ihm fehlt natürlich die Kraft für 90 Minuten, das hat er noch nicht“, weiß auch Kovac, „und deswegen spielt er, wenn er spielt, immer eher 60 Minuten oder eben weniger.“

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Der BVB-Coach blickt ungeachtet dessen hoffnungsvoll in die Zukunft. „Wir arbeiten daran […] Wenn er so weitermacht und vor allen Dingen gesund bleibt – das war bei ihm ja immer das Problem –, dann haben wir mit Carney einen sehr, sehr guten Spieler, den wir zurecht verpflichtet haben“, ist sich Kovac sicher.