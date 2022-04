Österreich-Job? Rangnick schwört United die Treue

Ralf Rangnick will auch in der kommenden Spielzeit in beratender Rolle für Manchester United tätig sein. „Ich kann bestätigen, dass ich definitiv als Berater bei ManUnited bleiben werde“, sagte der Interimscoach der Red Devils auf Nachfrage des englischen ‚Sky Sports‘.

Vorausgegangen waren Gerüchte, Rangnick könne Trainer der österreichischen Nationalmannschaft werden. Wirklich dementieren will der 63-Jährige die Berichte allerdings nicht: „Die Österreich-Rolle? Ich bin mehr als glücklich, Manchester United zu helfen.“ Zur Erläuterung: Die Alpenrepublik sucht dringend einen Nachfolger des kürzlich entlassenen Franco Foda. Rangnick wiederum wäre auch in einer Doppelrolle vorstellbar.