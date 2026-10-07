Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Schlotterbeck & Co.: BVB mit fünf Fragezeichen

von Dominik Sandler
1 min.
Nico Schlotterbeck schaut sich das Geschehen an @Maxppp

Wenn Borussia Dortmund am Freitag (20:30 Uhr) auf Werder Bremen trifft, kann Trainer Niko Kovac personell wohl nicht aus dem Vollen schöpfen. Auf der Pressekonferenz gab der Kroate bekannt, dass neben Julian Ryerson (28/Rippenverletzung) auch Konstantinos Karetsas (18), Daniel Svensson (24/beide erkältet) und Carney Chukwuemeka (22/muskuläre Probleme) für die Partie gegen Werder fraglich sind. Ein Einsatz von Nico Schlotterbeck (26) steht zudem auf der Kippe.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der Schlotti hat hier schon individuell gearbeitet. Der Plan wäre, dass er morgen mit der Mannschaft trainiert. Es ist möglich, dass er dabei ist“, so Kovac. Der Innenverteidiger hatte sich im Training bei der deutschen Nationalmannschaft am Außenband verletzt und musste die Länderspielreise vorzeitig abbrechen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Nico Schlotterbeck
Carney Chukwuemeka
Konstantinos Karetsas
Daniel Svensson
Julian Ryerson

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck
Carney Chukwuemeka Carney Chukwuemeka
Konstantinos Karetsas Konstantinos Karetsas
Daniel Svensson Daniel Svensson
Julian Ryerson Julian Ryerson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert