Schlotterbeck & Co.: BVB mit fünf Fragezeichen

Wenn Borussia Dortmund am Freitag (20:30 Uhr) auf Werder Bremen trifft, kann Trainer Niko Kovac personell wohl nicht aus dem Vollen schöpfen. Auf der Pressekonferenz gab der Kroate bekannt, dass neben Julian Ryerson (28/Rippenverletzung) auch Konstantinos Karetsas (18), Daniel Svensson (24/beide erkältet) und Carney Chukwuemeka (22/muskuläre Probleme) für die Partie gegen Werder fraglich sind. Ein Einsatz von Nico Schlotterbeck (26) steht zudem auf der Kippe.

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„Der Schlotti hat hier schon individuell gearbeitet. Der Plan wäre, dass er morgen mit der Mannschaft trainiert. Es ist möglich, dass er dabei ist“, so Kovac. Der Innenverteidiger hatte sich im Training bei der deutschen Nationalmannschaft am Außenband verletzt und musste die Länderspielreise vorzeitig abbrechen.