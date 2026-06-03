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Premier League

Neuer Klub für Welttorhüter Martínez?

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky Italia
1 min.
Emiliano Martínez mit Anweisungen für seine Vordermänner @Maxppp

Juventus Turin könnte einen prominenten Keeper an Land ziehen, um die Baustelle im Tor zu beheben. Laut ‚Sky Italia‘ hat Juve Emiliano Martínez (33) als Alternative ausgemacht, sollte sich die anvisierte Verpflichtung von Alisson (33) nicht realisieren lassen. Der zweifache Welttorhüter steht noch bis 2029 bei Aston Villa unter Vertrag.

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Der FC Liverpool möchte Alisson nicht gehen lassen, weshalb sich die Alte Dame womöglich nach anderen Optionen umschauen muss. Neben Martínez ist dem Bericht zufolge auch Guglielmo Vicario von Tottenham Hotspur ein Kandidat. Der 29-jährige Schlussmann soll sich jedoch schon mit Inter Mailand auf eine Zusammenarbeit verständigt haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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