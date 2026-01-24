Chelseas Machtwort bei Palmer

Der FC Chelsea denkt nicht an einen Abschied von Cole Palmer. Laut dem ‚Telegraph‘ wird der Offensivspieler intern als unverzichtbar angesehen. Trainer Liam Rosenior bestätigte dies auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Crystal Palace (Sonntag, 15 Uhr): „Ich habe mich oft mit Cole unterhalten und er scheint sehr, sehr glücklich zu sein, hier zu sein.“ Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach der 23-Jährige an Heimweh leide und zurück nach Manchester ziehen wolle. Als potenzieller Abnehmer wurde Manchester United gehandelt.

Palmer war im Sommer 2023 von Manchester City zu den Blues gewechselt und überzeugt seitdem auf ganzer Linie. Nach 110 Pflichtspielen stehen für den Linksfuß 48 Tore und 28 Vorlagen zu Buche. In dieser Saison plagt ihn jedoch eine wiederkehrende Adduktorenverletzung. Rosenior macht sich dennoch keine Sorgen um seinen Schützling: „Er ist ein wichtiger Teil unserer langfristigen Pläne. Er ist ein herausragender Spieler. Jeder Spieler erlebt im Laufe seiner Karriere schwierige Momente aufgrund von Verletzungen.“ Der Vertrag des Offensivakteurs an der Stamford Bridge läuft noch bis 2033.