Schalke-Gerücht um spannenden Stürmer

Der FC Schalke mischt anscheinend im Poker um Ali Habesoglu (21) mit. Laut ‚Sportitalia‘-Journalist Lorenzo Lepore beobachtet der Bundesliga-Aufsteiger die Situation um den Stürmer ganz genau, auch der FC Midtjylland und der BSC Young Boys seien dran.

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Trabzonspor, der Le Mans FC und Al Wasl sollen sogar schon weiter sein und konkrete Angebote eingereicht haben. Beim Bodrum FK steht Habesoglu noch langfristig bis 2030 unter Vertrag.

In der vergangenen Zweitliga-Saison sammelte der türkische U21-Nationalspieler zwölf Treffer und fünf Tore. Der Rechtsfuß ist 1,90 Meter groß und weiß seinen Körper schlau einzusetzen. Schalke sucht nach potenziellem Ersatz für Edin Dzeko (40), der noch keine Zukunftsentscheidung getroffen hat. Findet S04 vorab einen passenden Nachfolger, will man zuschlagen – könnte Habesoglu die Lösung sein?