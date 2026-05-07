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Bundesliga

Kölns Gedankenspiel mit Süle

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Niklas Süle im Trainingslager des BVB in Marbella @Maxppp

Bevor Niklas Süle (30) von Borussia Dortmund sein Karriereende zum Sommer verkündete, hatte der 1. FC Köln anscheinend über eine Verpflichtung des Innenverteidigers nachgedacht. Der ‚Bild‘ zufolge signalisierten die Geißböcke leichtes Interesse an dem ehemaligen deutschen Nationalspieler (49 Länderspiele), dessen Gehalt aber wohl ein großes Problem dargestellt hätte.

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Neben den Kölnern und weiteren nicht genannten Bundesligisten sollen Vereine aus der MLS einen Deal gewittert haben. Sämtliche Interessenten gehen aber leer aus, Süle hängt im Anschluss an die Saison mit Ablauf seines BVB-Vertrags die Fußballschuhe an den Nagel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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