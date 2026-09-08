Lügen & Zoff: Sieben Toptransfers haarscharf gescheitert

Flirt als Verhandlungstrick?

Kurz nach der Weltmeisterschaft war Vinicius Junior (26/Real Madrid) das Transferthema Nummer eins. Die Vertragsverlängerung bei den Königlichen stockte aufgrund der hohen Gehaltsforderungen (30 Mio.) des Brasilianers gewaltig und der FC Arsenal witterte seine Chance. Von einem Angebot in Höhe von 120 Millionen Euro war zwischenzeitlich die Rede. Anfang August einigten sich der Tempodribbler und Real auf eine Verlängerung bis 2032.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT-Wertung: Ein Abgang von Vinicius zu einem englischen Topklub oder in die Wüste ist im kommenden Sommer nicht ausgeschlossen. Das Angebot müsste jedoch für Real und den Angreifer exorbitant sein.

Die Seifenoper des Sommers

Die Diskussionen um Vinicius waren nichts im Vergleich zur Schlammschlacht, die sich um den Wechselwunsch von Julián Alvarez (26/Atlético Madrid) zum FC Barcelona entwickelte. Der argentinische Angreifer pochte erst auf ein angebliches Gentlemans Agreement mit Atléti-Präsident Enrique Cerezo, trat dann in den Streik und ließ sich schließlich wegen psychischer Probleme krankschreiben. Parallel dazu baute der FC Barcelona um Präsident Joan Laporta öffentlich Druck auf die Rojiblancos auf. Die blieben jedoch hart – Alvarez musste trotz eines 100-Millionen-Angebots bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT-Wertung: Schwieriger Fall. Alvarez wurde explizit der Wechsel zu den Katalanen verwehrt, mit anderen Klubs hätte Atlético verhandelt.

Flirt blieb unerwidert

Rodri (30) kam als Titelträger und bester Spieler von der Weltmeisterschaft nach Hause und fasste den Entschluss, nach sieben Jahren in England in seine spanische Heimat zurückzukehren. Immer wieder hatte der gebürtige Madrilene in den vergangenen Jahren mit einem Wechsel zu Real Madrid kokettiert. Das einseitige Flirten wurde noch einmal intensiviert. Die Königlichen konnten sich jedoch lange nicht zu einem Angebot durchringen. Mitte August kam schließlich der Hijack des FC Barcelona, der für bis zu 76,5 Millionen Euro zuschlug.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT-Wertung: Da hat Real eine große Gelegenheit verpennt. Einen echten Spielgestalter aus der Sechser-Position heraus suchen die Madrilenen seit Toni Kroos vergeblich.

Nochmal anders überlegt

Der Wechsel von Cody Gakpo (27/FC Liverpool) zu Manchester City schien eigentlich schon beschlossen, platzte jedoch einen Tag vor Transferschluss. Der Niederländer war sich mit den Skyblues einig, die hatten den Reds ein Angebot von rund 93 Millionen Euro vorgelegt. Überraschend sagte Liverpool den Wechsel jedoch ab, obwohl mit Bradley Barcola (23/Paris St. Germain) ein 140 Millionen Euro teurer Konkurrent geholt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT-Wertung: Gakpo ist mit seinen Einsatzzeiten in Liverpool nicht glücklich und diese werden durch den Barcola-Transfer wohl eher nicht steigen. Abgang in einem der nächsten Wechselfenster wahrscheinlich.

Gieriger Berater?

Eigentlich sollte Mohamed Salah (34) vom FC Liverpool zu Besiktas wechseln. Zwischen dem Verein und dem Flügelstürmer war alles klar, doch plötzlich platzte der Deal. Besiktas-Präsident Serdal Adali wetterte: „Als in den Medien Meldungen erschienen, dass der Transfer abgeschlossen sei, hat sein Berater seine Provision jedoch auf 35 Prozent erhöht. Es ist uns unmöglich, einen solchen Prozentsatz zu akzeptieren. Wir glauben nicht, dass Salah von diesen Zahlen überhaupt weiß.“ Stattdessen schlug Ligakonkurrent Trabzonspor zu und zahlt unglaubliche 17 Millionen Euro Gehalt.

FT-Wertung: Salah wird seinen Zweijahresvertrag bei Trabzonspor erfüllen. Danach muss man sehen.

Chelsea-K.o. am Deadline Day

Der FC Chelsea war händeringend auf der Suche nach einem Ersatz für Enzo Fernandez (25), der zu Manchester City gewechselt ist. Lamine Camara (22/AS Monaco) wurde als Ziel ausfindig gemacht und sollte am Deadline Day noch verpflichtet werden. Die Monegassen wollten aber nur entweder den Sechser oder Folarin Balogun (25) abgeben, der mit dem FC Everton verhandelte. Dann brach Chaos aus. Erst fiel Balogun überraschend durch den Medizincheck, dann wurde noch einmal erfolgreich nachverhandelt und sich erneut geeinigt. Kurz vor Transferschluss sagte Balogun den Deal einfach ab. Die Zeit für einen Camara-Deal war zu kurz, Chelsea konnte keinen Enzo-Ersatz mehr verpflichten.

FT-Wertung: Der Transfer von Camara zu Chelsea oder einem anderen Topklub ist nur aufgeschoben. Vielleicht folgt bereits im Winter ein neuer Vorstoß.

Kopf-an-Kopf-Rennen verloren

Rafael Leão (27) war im Sommer auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, da er seine Superstar-Rolle beim AC Mailand längst verloren hatte. Aston Villa bemühte sich mit Nachdruck um die Dienste des Flügelstürmers. Der Deal schien zum Greifen nahe, da mischte sich Galatasaray ein und offerierte ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro netto. Der Süper Lig-Klub erhielt den Zuschlag, zahlte 38 Millionen Euro Ablöse.

FT-Wertung: Bei Leão sollte bei entsprechender Leistung in den kommenden beiden Transferfenstern kein Wechsel anstehen.