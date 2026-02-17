Menü Suche
Fenerbahce will sich in Kiel bedienen

von Luca Hansen - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Marcel Rapp an der Seitenlinie @Maxppp

Emin Torunogullari steht auf dem Wunschzettel von Fenerbahce. Yagiz Sabuncuoglu zufolge hat der türkische Klub bereits Kontakt zu dem Stürmer geknüpft. In den kommenden Wochen wolle dann eine Delgation der Istanbuler nach Deutschland fliegen, um die Gespräche mit Holstein Kiel zu starten.

Torunogullari läuft derzeit für die U19 der Störche auf, sein Profidebüt lässt noch auf sich warten. Es bleibt abzuwarten, ob Fener den 18-Jährigen von der Förde an den Bosporus locken kann.

