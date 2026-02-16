Saison-Aus für Zinchenko

Bittere Nachricht für alle Fans von Ajax Amsterdam. Oleksandr Zinchenko wird in der laufenden Spielzeit nicht mehr für den Eredivisie-Klub auflaufen können. In der Partie gegen Fortuna Sittard (4:1) am vergangenen Samstag zog sich der Linksverteidiger eine schwerwiegende Knieverletzung zu.

Der Klub teilt bereits offiziell mit, dass die Saison für den 29-Jährigen gelaufen ist, da er sich einer Operation unterziehen muss. Der 75-fache ukrainische Nationalspieler wechselte am 1. Februar für 1,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Arsenal in die Niederlande.