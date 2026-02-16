Menü Suche
Eredivisie

Saison-Aus für Zinchenko

von Dominik Schneider
Oleksandr Zinchenko mit schmerzverrtem Gesicht @Maxppp

Bittere Nachricht für alle Fans von Ajax Amsterdam. Oleksandr Zinchenko wird in der laufenden Spielzeit nicht mehr für den Eredivisie-Klub auflaufen können. In der Partie gegen Fortuna Sittard (4:1) am vergangenen Samstag zog sich der Linksverteidiger eine schwerwiegende Knieverletzung zu.

AFC Ajax
Oleksandr Zinchenko has been ruled out for an extended period.

Get well soon, Zinny ♥️
Der Klub teilt bereits offiziell mit, dass die Saison für den 29-Jährigen gelaufen ist, da er sich einer Operation unterziehen muss. Der 75-fache ukrainische Nationalspieler wechselte am 1. Februar für 1,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Arsenal in die Niederlande.

Eredivisie
Ajax
Oleksandr Zinchenko

Eredivisie Eredivisie
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Oleksandr Zinchenko Oleksandr Zinchenko
