Überraschender Blitz-Abschied: Groß verlässt den BVB

Nach eineinhalb gemeinsamen Jahren ist das Kapitel Pascal Groß bei Borussia Dortmund schon wieder vorüber. Nach Informationen von Fabrizio Romano steht der Mittelfeldspieler vor dem Wechsel zu Brighton & Hove Albion.

Dem Transferexperten zufolge handelt es sich um einen fixen Transfer, der Medizincheck soll in den kommenden zwei Tagen über die Bühne gehen.

BVB kassiert und spart Gehalt

Ein halbes Jahr vor dem Vertragsende nimmt Groß also überraschend den Hut. Der 34-jährige Mittelfeldstratege, der in dieser Bundesliga-Saison siebenmal in der Startelf stand, kann wieder auf mehr Spielzeit hoffen. Und die Dortmunder ihrerseits sparen mehr als zwei Millionen Euro Gehalt ein.

‚Sky‘ zufolge zahlt Brighton, für das Groß vor seiner BVB-Zeit stolze sieben jahre auflief, drei Millionen Euro Ablöse für Groß. Ob der BVB positionsgetreuen Ersatz verpflichtet, ist zur Stunde noch offen. Heiß gehandelt wurde zuletzt Oscar Bobb (22/Manchester City), der allerdings deutlich offensiver beheimatet ist.