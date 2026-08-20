Das große Missverständnis zwischen João Palhinha und dem FC Bayern München steht vor seinem vorzeitigen Ende. Wie der portugiesische Nachrichtensender ‚SIC Notícias‘ berichtet, haben sich Benfica Lissabon und der deutsche Rekordmeister auf einen Wechsel des 31-Jährigen verständigt.

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Die Adler zahlen demnach 15 Millionen Euro Ablöse für den 37-fachen Nationalspieler. Bis zu fünf Millionen Euro können über verschiedene Boni hinzukommen. Der Wechsel soll zeitnah abgeschlossen werden.

Zuletzt hatten sich Aston Villa und Newcastle United um Palhinha bemüht. Konkrete Transferangebote blieben jedoch offenbar aus, Benfica zog vorbei. Der Mittelfeldspieler war 2024 für 51 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham nach München gewechselt, konnte sich beim FCB jedoch nie durchsetzen. In der vergangenen Saison war er als Leihspieler für Tottenham Hotspur am Ball.