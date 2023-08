Blitz-Entscheidung: Stiller vor VfB-Wechsel

Der VfB Stuttgart steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Deal mit der TSG Hoffenheim schon so gut wie durch. Dem Bezahlsender zufolge fließen sieben Millionen Euro inklusive Boni. Laut ‚Bild‘ beträgt die Sockel-Ablöse 5,5 Millionen Euro.

In Bad Cannstatt soll Stiller die Lücke schließen, die der Abgang von Wataru Endo (30) zum FC Liverpool hinterlassen hat. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bevorzugt dafür eine spielerisch starke Lösung und stieß dabei unweigerlich auf seinen langjährigen Schüler. Der Übungsleiter förderte Stiller beim FC Bayern und zuletzt bei der TSG.

Mit seinen Anlagen wird der 22-Jährige im Stuttgarter Mittelfeld für Ballsicherheit sorgen, in puncto Robustheit und Zweikampfhärte indes dürfte er Endo kaum ersetzen können. Die Führungsqualitäten des Japaners, der in den vergangenen Jahren die Kapitänsbinde am Arm trug, müssen ohnehin nun andere Spieler kompensieren.