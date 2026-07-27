Auf der Suche nach einem Leihklub für Franco Mastantuono (18) kristallisieren sich zwei Optionen heraus. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge zeigen vor allem der FC Fulham und der AC Florenz Interesse. Bei Fulham träfe Mastantuono auf seinen Ex-Coach Álvaro Arbeloa. Der Premier League-Klub soll aktuell die besten Karten haben.

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Real Madrid hatte Mastantuono im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro von River Plate verpflichtet. In 35 Einsätzen, häufig als Einwechselspieler, steuerte der argentinische Offensivspieler drei Tore und eine Vorlage bei.