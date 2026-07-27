Menü Suche
Kommentar
La Liga

Real: Zwei Wechseloptionen für Mastantuono

von David Hamza - Quelle: as
Franco Mastantuono mit Ball @Maxppp

Auf der Suche nach einem Leihklub für Franco Mastantuono (18) kristallisieren sich zwei Optionen heraus. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge zeigen vor allem der FC Fulham und der AC Florenz Interesse. Bei Fulham träfe Mastantuono auf seinen Ex-Coach Álvaro Arbeloa. Der Premier League-Klub soll aktuell die besten Karten haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Real Madrid hatte Mastantuono im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro von River Plate verpflichtet. In 35 Einsätzen, häufig als Einwechselspieler, steuerte der argentinische Offensivspieler drei Tore und eine Vorlage bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Serie A
Real Madrid
Fulham
Florenz
Franco Martín Mastantuono

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Serie A Serie A
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Fulham Logo FC Fulham
Florenz Logo AC Florenz
Franco Martín Mastantuono Franco Martín Mastantuono
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert