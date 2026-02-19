Juve: Openda nur eine Eintagsfliege?

Bei Juventus Turin ist man alles andere als zufrieden mit Sommerneuzugang Loïs Openda. Es würden „Lösungen gefunden werden“ für solche „Eintagsfliegen“ wie den Ex-Leipziger sowie den ebenfalls vor der Saison verpflichteten Edon Zhegrova (26), berichtet die ‚Tuttosport‘. Um was es sich dabei genau handelt, spart die italienische Sportzeitung aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Nach Leipzig wird Openda im Sommer unter normalen Umständen nicht zurückkehren. Zwischen den beiden Klubs wurde eine Kaufpflicht über etwas mehr als 40 Millionen Euro vereinbart, die greift, sofern Juve nicht schlechter als Rang zehn abschneidet. Momentan belegen die keinesfalls überzeugend auftretenden Bianconeri mit 14 Zählern Vorsprung auf Platz zehn den fünften Rang in der Serie A.