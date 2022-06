Werder gibt Beste ab

Jan-Niklas Beste verlässt den SV Werder Bremen. Beim 1. FC Heidenheim unterschreibt der 23-jährige Außenbahnspieler einen Vertrag bis 2025. Zu den Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben. An Werder war Beste noch bis 2023 gebunden. In der abgelaufenen Saison spielte er auf Leihbasis für Jahn Regensburg, erzielte dort in 25 Zweitliga-Spielen vier Tore und bereitete fünf weitere vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin glücklich, dass es so schnell und unkompliziert mit meinem Wechsel nach Heidenheim geklappt hat. Jetzt bin ich heiß darauf, mich schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren, um während der Vorbereitung die Basis für eine erfolgreiche Saison mit dem FCH in der 2. Bundesliga zu legen“, so Beste.