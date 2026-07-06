Überraschung: Musiala musste operiert werden
Auf eine enttäuschende Weltmeisterschaft in Nordamerika folgte für Jamal Musiala die nächste Herausforderung. Der Dribbler des FC Bayern musste unters Messer – allerdings war der Eingriff laut Klubangaben von langer Hand geplant.
Die WM war für Jamal Musiala und die deutsche Nationalmannschaft frühzeitig beendet. Jetzt kann sich der offensive Mittelfeldspieler wieder auf die neue Saison mit dem FC Bayern fokussieren. Zuvor ging es für den 23-Jährigen aber nochmal in den OP-Saal.
Der FC Bayern hat verkündet, dass sich Musiala einem „kleinen, geplanten Routine-Eingriff“ unterzogen hat. Dies sei eine Maßnahme, die zum „normalen medizinischen Ablauf“ nach der schweren Verletzung im vergangenen Sommer zählt. Laut ‚Bild‘ wurde Musiala eine Metallplatte im linken Fuß entfernt. Der Eingriff fand in der Unfall-Klinik in Murnau statt.
Nach Rückkehr von WM – Geplanter Routine-Eingriff bei @JamalMusiala ℹ️— FC Bayern München (@FCBayern) July 6, 2026
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Die Saisonvorbereitung ist nicht gefährdet. Musiala soll einen klar strukturierten Rehaplan verfolgen und zu Beginn der Pflichtspiele wieder voll zur Verfügung stehen. Der Eingriff war für die Zeit nach der Weltmeisterschaft eingeplant. Womöglich hatte man beim deutschen Rekordmeister damit gerechnet, dass Musiala erst später zurückkehren wird. Jetzt konnte die Operation früher stattfinden.
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